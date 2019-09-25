بالفيديو| مجلس النواب يعلن إنشاء مجلس أعلى للإعلام

طبرق-العنوان

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن المجلس أقر في جلسته أمس الثلاثاء، إنشاء “مجلس أعلى للإعلام” يعنى بوضع السياسات العامة للإعلام في الدولة الليبية.

وأوضح بليحق في بيان نشر بالموقع الرسمي للمجلس اليوم الأربعاء، أن “المجلس الأعلى للإعلام” يعني كذلك بمراجعة وإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم الإعلام بالإضافة إلى عدد من الاختصاصات التي تهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي في ليبيا.

وأضاف بليحق بأن الجلسة استهلت باستكمال النقاش والمداولة حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 الخاص بمؤسسة الطاقة الذرية وبعد استيفاء المداولة تم إقرار التعديلات الخاصة بهذا القانون والمتضمنة فتح مراكز للمؤسسة بالمنطقة الجنوبية وفي المنطقة الشرقية بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بمجلس إدارة المؤسسة.

كما ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بأنه قد تم مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين وبعد مداولة ومناقشة هذه التعديلات تم إقرار مشروع قانون التعديلات الخاصة بالقانون.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب ناقش مشروع قانون مركز الخبرة القضائية والمشروع المقدم بشأن تحويل المركز إلى هيأة بحيث تصبح تسميتها “هيأة الخبرة القضائية” وبعد مناقشة هذا البند، تم إقرار إحالته على اللجنة التشريعية للمراجعة وإبداء الرأي في هذا القانون من ثم عرضه على مجلس النواب في جلسات قادمة.

واستأنف مجلس النواب أمس الثلاثاء جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومه.

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