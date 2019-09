المتوسط:

ناقشت وزارة التعليم في اجتماع موسع تعقده برئاسة الوزير الدكتور عثمان عبد الجليل، وبحضور مراقبي التعليم بالبلديات ومديري الهيئات والمراكز والمصالح والإدارات والمكاتب بالوزارة، حزمة من المواضيع المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2019-2020م.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع البنود التالي ذكرها والمتعلقة بالإجراءات والتحضيرات الخاصة بعدد من عناصر المنظومة التعليمية من حيث:

– علاوة الحصة

المبنى المدرسي

– الصيانات الشاملة والخفيفة

– توفير الاحتياجات الضرورية من الوسائل والمستلزمات التعليمية

– المدارس المستغلة كمراكز لإيواء النازحين

الكتاب المدرسي

الميزانية

The post «تعليم الوفاق» تُناقش ملف الميزانية مع مديري المراكز والإدارات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية