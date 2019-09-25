توافق مصري فرنسي للتوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا

ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء في نيويورك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية قال بحسب المكتب الإعلامي التابع له إن اللقاء تطرق إلى تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية لاسيما الأزمة الليبية.

وتبادل الجانبين الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا حيث توافقت وجهات نظر الرئيسين حول أهمية تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية سعياً للتوصل إلى لتسوية سياسية شاملة في ليبيا تعيد الاستقرار والأمن وتقضي على الإرهاب.

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