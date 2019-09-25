وزير الخارجية الإيطالي: يجب تهيئة الظروف في ليبيا لإعادة إطلاق العملية السياسية

ليبيا – دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الى إعادة إطلاق عملية سياسية في ليبيا والتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار.

مايو وفي تصريحات عند نهاية اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ترأسه رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان إيف لو دريان وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية ، قال :” يجب تهيئة الظروف في ليبيا لإعادة إطلاق العملية السياسية مع التركيز على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.

ووفقا لمذكرة لوزارة الخارجية الايطالية فإن الوزير دي مايو قد أكد على موقف إيطاليا المؤيد لوحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أن العملية السياسية في ليبيا ينبغي أن تكون مصحوبة بآلية مراقبة وتنفيذ تدابير بناء الثقة في البلاد.

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