دي مايو لسيالة: نتمسك بالحوار الشامل مع كل الليبيين

ألتقى وزير الخارجية الإيطالية دي مايو، مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لوكالة آكي الإيطالية، فإن دي مايو “أكد دعم حكومة الوفاق وعمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامه، لاستئناف العملية السياسية، ومن خلال حوار شامل مع جميع الأعضاء الأطراف وجميع مناطق البلاد، بما في ذلك الشرق والجنوب.

وجدد دي مايو خلال الاجتماع ، تمسك بلاده بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية، مضيفا أنه طالب مرارًا وتكرارًا بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار بين جميع الأطراف الليبية بنهج شامل، فالعملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم والمستدام لليبيا ولصالح الشعب الليبي أولاً وقبل كل شيء”، فضلا عن “استقرار أمن منطقة المتوسط بأكملها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا