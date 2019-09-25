استقرار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني بالسوق الموازية

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، لكن اليورو والجنيه الإسترليني سجلا استقرارا، اليوم الأربعاء.

وحافظ سعر الدولار على مستوى 4.30 دينار الذي سجله أمس، الثلاثاء، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو إلى 4.70 دينار مقابل 4.67 دينار أمس بفارق 3 قروش، كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 5.26 دينار مقارنة بـ5.23 دينار أمس، بفارق 3 قروش.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.75 دينار، والدينار التونسي على مستوى 1.50 دينار ليبي في السوق الموازية.



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