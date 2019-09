«صحة المؤقتة» تدشن 3 عيادات مجمعة بـ توكرة

المتوسط:

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور، سعد عقوب، عيادة الشهيد سليمان عطية الحوتى ببلدية توكرة، كما قام بتدشين 3 عيادات مجمعة داخل البلدية رفقة مدير إدارة الخدمات الصحية توكرة محمد العبدلى، وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة بإعلان العام الحالي عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد،

وأكد عقوب خلال الافتتاح أن العلاقة المميزة التي تربط كافة العاملين بالقطاع الصحي الليبي تعود بثمارها على المريض والطبيب والنظام الصحي بشكل كامل، مشيراً إلى أن أهداف الوزارة تتلاقى بشكل كبير، بل تتطابق مع أهداف وتوصيات رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، حيث يحتل المواطن والمريض الليبي المرتبة الأولى في سلم الأولويات.

