بعد لقائهم الكبير.. الحبري يجتمع مع السفير الأمريكي ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي

ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء على الحبري اليوم الاربعاء بتونس مع كل من ريتشارد نورلاند السفير الأمريكى لدى ليبيا وإريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

الإجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي للمصرف مناقشة الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي على المستوى المحلي والدولي.

يشار إلى أن هذا الاجتماع مع الحبري يأتي بعد لقاء المسؤولين الامريكيين الصديق الكبير في تونس يوم أمس الثلاثاء وبحضور عدد من من مدراء الإدارات المعنية من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

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