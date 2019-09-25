بلدية بنغازي تتابع إجراءات مكتب العمل بخصوص التعيينات الأخيرة

بنغازي-العنوان

بحثت بلدية بنغازي تبحث المستجدات في الإجراءات اللازمة التي اتخذها مكتب العمل بخصوص التعيينات الأخيرة الخاصة بالبلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المستشارة راضية المذبل عضو المجلس التسييري المكلفة بملف الشؤون الاجتماعية بالبلدية مع مدير مكتب القوى العاملة بالبلدية صالح الشبلي ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية فرع بنغازي حسن الفسي.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر البلدية الإجراءات اللازمة التي اتخذها مكتب العمل بخصوص التعيينات الأخيرة (قرار 15: بنغازي { 210 ، 395 ، 401 ، 67 ،73} ) حيث أكد مدير مكتب القوى العاملة ان القوائم المالية للمتعينين تم أحالتها إلى وزارة المالية وسيقوم المكتب بمتابعة كل الإجراءات الخاصة بصرف المرتبات.

من جانبه تطرق حسن الفسي إلى ان الوزارة تقوم بما في وسعها من أجل تحسين أوضاع النازحين وحلحلة كافة المشاكل.

كما أكدت المستشارة راضية المذبل أن بنغازي تنتظر منا الكثير وأن التعينات الجديدة سترفع المعاناة عن الأسر من ذوي الدخل المحدود وستساعد في إتاحة فرص الزواج وأن الدولة يقع على عاتقها الرفع من مستوى مواطنيها.

مشيرة إلى أن هناك مشروع قرار يستهدف الباحثين عن العمل وسيكون بالتنسيق مع بلدية بنغازي قبل انقضاء العام الجاري 2019 وسيكون من أولويات اهتمامات البلدية في الأيام القادمة تمكين كل المعينين في القطاعات حسب الاحتياج وحسب القدرة الاستيعابية.

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