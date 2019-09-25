اخبار ليبيا الان

«عدل الوفاق» تنظم ورشة في تونس حول تهريب المهاجرين

تم النشر منذُ 18 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عقدت وزارة العدل ورشة تدريبية لقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لمنظومة العدالة الجنائية الليبية في الفترة بين 16 و20 سبتمبر 2019 في تونس، بالتعاون مع البرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة «UNODC».

واستهدفت الورشة عددا من القضاة والنيابة العامة وأفراد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتنظيم من وزارة العدل.

تناولت الورشة قضايا متعددة شملت: مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومراحل التحقيق والمحاكمة والتحقيقات في الجرائم المالية والتعامل مع الجريمة الإلكترونية ونظم المعلومات والاتصالات وتهريب الأموال، وكذلك تناولت الورشة مسائل التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتعاون في إنفاذ القانون وتبادل المعلومات. واختتمت الورشة بإجراء محاكمة صورية لحالات من قضايا الاتجار وتهريب المهاجرين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • شركة الطيران التونسية – تعلن بأرباحها المالية لاستغلالها لحركة الطيران في ليبيا / بعد افلاس شركة تومسون للطيران – وتدمير مطاري طرابلس العالمي و تخريب مطار معيتيفة ،
    واكدت الأخبار بان شخص تونسي قام بدفع امًوال وبزيارة الاتحاد الاوروبي لمنع طاءرات الخطوط الافريقية الليبية من الهبوط في مطارات الدول الأوروبية ونعت الليبيين بالارهابيين – لحصد نجاحات شركة الطيران التونسية .

    رد