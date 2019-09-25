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“أفريكوم” تُطلق تحذيراً خطيراً بشأن ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الكولونيل كريس كارنس الناطق باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” تحذيرات خطيرة عقب الضربات الأميركية التي استهدفت عناصر تابعة لداعش قرب مدينة مرزق جنوب ليبيا.

وقال الكولونيل كريس إن “التنظيمات المتشددة العنيفة في ليبيا ستؤثر سلبا على استقرار المنطقة إذا لم تتم معالجة تهديداتها”، وأضاف كارنس أن علامات التجنيد والتدريب ذات النشاط الملحوظ دفعت القوات الأميركية إلى تنفيذ غارة جوية في محيط مدينة مرزق.

الضربة الأميركية كانت بمثابة الدليل الدامغ على وجود داعش الذي أشار إليه الجيش الوطني سابقا والذي اتهمه الرئاسي حينها باختلاق الذرائع لقصف المدينة.

عبث سياسي ومماحكات تسير بالبلاد إلى نفق مظلم وتطيل أمد الحرب في بلد أنهكه الصراع والانقسام السياسي والإداري ليبقى المواطن الخاسر الأكبر والمتضرر الرئيسي من تداعيات الاصطفاف والتخندق خلف المصالح الضيقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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