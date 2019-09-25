“أفريكوم” تُطلق تحذيراً خطيراً بشأن ليبيا

أطلق الكولونيل كريس كارنس الناطق باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” تحذيرات خطيرة عقب الضربات الأميركية التي استهدفت عناصر تابعة لداعش قرب مدينة مرزق جنوب ليبيا.

وقال الكولونيل كريس إن “التنظيمات المتشددة العنيفة في ليبيا ستؤثر سلبا على استقرار المنطقة إذا لم تتم معالجة تهديداتها”، وأضاف كارنس أن علامات التجنيد والتدريب ذات النشاط الملحوظ دفعت القوات الأميركية إلى تنفيذ غارة جوية في محيط مدينة مرزق.

الضربة الأميركية كانت بمثابة الدليل الدامغ على وجود داعش الذي أشار إليه الجيش الوطني سابقا والذي اتهمه الرئاسي حينها باختلاق الذرائع لقصف المدينة.

عبث سياسي ومماحكات تسير بالبلاد إلى نفق مظلم وتطيل أمد الحرب في بلد أنهكه الصراع والانقسام السياسي والإداري ليبقى المواطن الخاسر الأكبر والمتضرر الرئيسي من تداعيات الاصطفاف والتخندق خلف المصالح الضيقة.

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