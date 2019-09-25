المرج.. دورة لتأهيل الحرس البلدي على مستوى ليبيا 

تشهد مدينة المرج تواصل الدورة التدريبية للحرس البلدي على مستوى ليبيا لترفيع ضباط الصف إلى مستوى ضباط.

وتُجرى التدريبات الميدانية والدراسية في مقر جهاز الحرس البلدي في مدينة المرج حيث تتواصل الدورة التدريبية على مستوى ليبيا لتأهيل ضباط الصف وترفيعهم إلى ضباط.

وبحسب ما صرح به آمر دورة التأهيل، عقيد عبدالرحيم مفتاح، فإن مدة الدورة 54 يوماً ستتم خلالها إعادة تأهيل ضباط صف الحرس البلدي كل حسب المؤهلات التعليمية لدى المتدربين.

ومن بين الدروس التعليمية التي يتلقاها المتدرب مواد القانون والإجراءات الجنائية وتختتم الدورة بإجراء امتحانات الاجتياز ومن ثم الإجازة والترفيع.

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