سلامة يُجري اجتماعات مُهمّة في نيويورك

تقرير 218

على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة لقاءات عدة مع مسؤولين أوروبيين وعرب لبحث الملف الليبي، من أجل حلحلة الأزمة والدفع بالعملية السياسية لعودة المسار نحو الحوار.

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقدوا اجتماعا على هامش الدورة، لمناقشة الملف الليبي والدفع بالعملية السياسية والتوافق بين الأطراف الفاعلة وشارك سلامة بدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني، وقدم إحاطة للوزراء حول الوضع في ليبيا فيما عبّر وزراء الاتحاد عن دعمهم لجهود الممثل الأممي.

سلامة اجتمع أيضا مع جولي بروزان يورجينسين، مبعوثة الدنمارك الخاصة إلى الساحل وبلاد المغرب وسفيرة الدنمارك إلى ليبيا وناقش الطرفان خلال اللقاء التحديات التي تواجه ليبيا وسبل المضي قدما، وشددت يورجينسين من جانبها على دعم الدنمارك التام لعمل البعثة الأممية في ليبيا.

آخر اللقاءات لغسان سلامة كانت مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير خارجية الكويت وناقش معه آخر التطورات في ليبيا ومساهمة الكويت، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، ودورها في حل الأزمة الليبية.

نفس التأكيدات بلا نهاية من هنا وهناك منذ اندلاع الاشتباكات، تصب جميعها في مسار المطالبة بالعودة إلى الحوار والعملية السياسية ولا شيء على الأرض ولا صوت إلا صوت السلاح ولا فعل إلا استمرار المعارك.

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