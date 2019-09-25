لجنة إعادة هيكلة الجامعات الليبية تواصل اجتماعاتها

واصلت اللجنة المكلفة بإعداد مقترح «إعادة هيكلة الجامعات الليبية»، عقد اجتماعاتها بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، برئاسة الدكتور، الهادي الحاجي، بعد تعذر حضور ومشاركة الدكتور عبدالمنعم أبولائحة.

شارك في هذا الاجتماع، أعضاء اللجنة، وهم: المدني أبو الطويرات، ومحمد المبروك الدويب، ومحمد الصغير الفرجاني، وأسامة الفزاني، وحسين اليزيدي، مقرر وأمين سر اللجنة، حسب صفحة وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق على «فيسبوك».

وتناول الاجتماع دراسة ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للجنة، والعرض المرئي والتقديم البياني الإحصائي عن واقع مؤسسات التعليم العالي في ضوء إحصائيات العام الجامعي 2017 – 2018.

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