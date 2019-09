«باشاغا» يبحث مع «الكحيلي» المستجدات الأمنية بالعاصمة طرابلس

المتوسط:

التقى وزير الداخلية لحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، صباح اليوم الأربعاء برئيس نواب طرابلس الصادق الكحيلي، وعضو المجلس خالد الأسطى.

وتم خلال هذا اللقاء الذي عقد بمقر ديوان الوزارة مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير العملية السياسية وكذلك الاستراتجيات المهمة للدولة الليبية في عدة مسائل.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول المستجدات الأمنية بالعاصمة طرابلس خاصة وليبيا عامة، كما تم مناقشة مدى إمكانية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة بعد الاطلاع على التعديلات التي تم إجرائها بالخصوص.

