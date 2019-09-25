طرابلس..الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال الصيانة

تواصل فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء، أعمال الصيانة ومعالجة المشاكل التي تعرضت لها ملحقات الشركة.

وقامت فرق الصيانة ومهندسي الشركة، اليوم الاربعاء باستبدال العوازل المتهالكة لمحطة الثانوية ( الرياضية – قرجي طرابلس) , إثر تشققات على عوازل ضغط عال بمحول سعة 630 كيلو فولت أمبير .

ووفقا لمكتب الإعلام بالشركة، فقد تمكن فنيو ومهندسو الشركة بعد عمل تواصل حتي ساعات متأخرة من الليل من إرجاع التغذية للمحطة، كما تم استكمال العمل بإجراء الصيانة اللازمة على المحول الرابط بينه وبين خلية الضغط المنخفض.

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