«تعليم الوفاق» تناقش علاوة الحصة للمعلمين ووضع مدارس الإيواء

اجتمع وزير التعليم في حكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، بعدد من مراقبي التعليم بالبلديات ومديري الهيئات والمراكز والمصالح والإدارات والمكاتب بالوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2019-2020.

الاجتماع تناول عددا من الإجراءات والتحضيرات الخاصة بعدد من عناصر المنظومة التعليمية، وفي ما يخص المعلم، ناقش الاجتماع: علاوة الحصة، والمنسيين الجدد لسد العجز، والتدريب.

أما في ما يخص المبنى الدراسي، فجرت مناقشة: الصيانات الشاملة والخفيفة، وتوفير الاحتياجات الضرورية من الوسائل والمستلزمات التعليمية، والمدارس المستغلة كمراكز لإيواء النازحين.

كما تطرق الاجتماع إلى ما يخص الكتاب المدرسي، وتحديدا: توفر الكتاب وعملية توزيعه، والخطة الدراسية، والسجلات والمطبوعات، كذلك الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية، وتحديد بنود الصرف للباب الثاني للمراقبات؛ فضلا عن مناقشة قضايا رياض الأطفال والنشاط المدرسي.

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