بلدية بنغازي تبحث آخر مستجدات تعينات القوى العاملة

بنغازي 25 سبتمبر 2019 (وال) _ بحثت عضو المجلس التسييري المكلف بملف الشؤون الاجتماعية ببلدية بنغازي المستشارة راضية المذبل خلال اجتماعها مع مدير مكتب القوى العاملة ببلدية بنغازي صالح الشبلي ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية فرع بنغازي حسن الفسي الإجراءات اللازمة التي اتخذها مكتب العمل بخصوص التعيينات الأخيرة قرار 15 بنغازي { 210 ، 395 ، 401 ، 67 ،73}.

وأكد مدير مكتب القوى العاملة إن القوائم المالية للمتعينين تم إحالتها إلى وزارة المالية وسيقوم المكتب بمتابعة كل الإجراءات الخاصة بصرف المرتبات.

هذا وذكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية حسن الفسي إن الوزارة تقوم بما في وسعها من أجل تحسين أوضاع النازحين وحلحلة كل المشاكل .

من جهتها، أوضحت المستشارة راضية المذبل أن بنغازي تنتظر منا الكثير وأن التعينات الجديدة سترفع المعاناة عن الأسر من ذوي الدخل المحدود وستساعد في إتاحة فرص الزواج وأن الدولة يقع على عاتقها الرفع من مستوى مواطنيها .

وأشارت إلى أن هناك مشروع قرار يستهدف الباحثين عن العمل وسيكون بالتنسيق مع بلدية بنغازي قبل إنقضاء العام الجاري 2019 وسيكون من أولويات اهتمامات البلدية في الأيام القادمة تمكين كل المعينين في القطاعات حسب الاحتياج وحسب القدرة الإستعابية. (وال _ بنغازي) ه ع

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