بتعاون أممي.. عدل الوفاق تنظم ورشة عمل حول الاتجار بالبشر

نظّمت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، ورشة عمل حول قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين .

تناولت الورشة التدريبية، التي نظمت بالتعاون مع البرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، وشارك فيها عددٌ من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأفراد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية .

كما تناولت الورشة قضايا متعددة، شملت مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومراحل التحقيق والمحاكمة والتحقيقات في الجرائم المالية والتعامل مع الجريمة الإلكترونية ونظم المعلومات والاتصالات وتهريب الأموال.

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