تفاصيل اجتماع اللجنة المكلفة بجلب العمالة الوافدة

عقد صباح اليوم الأربعاء إجتماع اللجنة المكلفة بوضع آلية لجلب العمالة الوافدة، برئاسة عميد دكتور/ يوسف مراد نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وبحضور أعضاء اللجنة.

مدير إدارة الإستخدام بمصلحة الجوازات وشؤون الأجانب

مندوب عن مكتب المعلومات بمصلحة الجوازات

مدير إدارة متابعة الفروع بوزارة العمل والتأهيل

مدير إدارة لتشغيل والإستخدام بوزارة العمل والتأهيل.

وخلال الإجتماع، تم مناقشة الآليات الخاصة بجلب العمالة الأجنبية وتنظيمها وتحديد المعاير الخاصة بعملهم داخل الدولة، وفقا لإختصاصات كل جهة من الجهات المعنية بهذا الأمر.

والجدير بالذكر بأن هذه اللجنة شكلت وفقا لقرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني رقم (1727) لسنة 2019م.

