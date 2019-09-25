الملف الليبي على طاولة اجتماع السيسي وجونسون

كان الملف الليبي على طاولة اجتماع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، أمس في نيويورك.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، قال إن اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، حيث أكد توافق الرؤى على تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية من أجل التوصل إلى حلول سياسية شاملة، في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، لاستعادة الاستقرار وتمهيد الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم لشعوب المنطقة.

كما تناول اللقاء جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتعاون بين الجانبين في هذا الشأن من خلال تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب

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