علي الحبري يلتقي سفير واشنطن ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، علي الحبري، السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إريك ماير.

وأكدت صفحة المصرف على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، عقد اللقاء، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

والتقى نورلاند وماير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير أمس الثلاثاء، لـ«مناقشة الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا، والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي على المستويين المحلي والدولي».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا