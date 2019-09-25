بالفيديو| قرارات صنع الله تتسبب في انشقاقات بالمؤسسة.. ومستخدمي “البريقة لتسويق النفط” يستنكرون خفض إمدادات الكيروسين عن المنطقة الشرقية والمناطق المحررة

طرابلس-العنوان

تسببت قرارات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في انشقاقات وتصدعات داخل المؤسسة، ويظهر هذا من خلال بيانات منفصلة لمستخدمي شركة البريقة لتسويق النفط في عدد من المستودعات بالمنطقة الشرقية.

وجاءت البيانات ردا على قرار خفضت خلاله المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة صنع الله إمدادات الكيروسين إلى المنطقة الشرقية في خطوة اعتبرت محاولة لمنع القوات المسلحة من استخدام الإمدادات في معركتها الدائرة لأجل تحرير طرابلس.

واستنكر مستخدمي شركة البريقة لتسويق النفط بمستودع مطار بنينا الدولي في بيان لهم اليوم الأربعاء، قطع الوقود عن المنطقة الشرقية، مؤكدين أن ذلك تسبب في إلغاء بعض الرحلات التي تحمل المرضى لغرض العلاج بالخارج وكذلك عدم وصول المعدات والأمصال الطبية التي تصل عبر طائرات الشحن التي إلغائها بسبب هذا القرار.

وفي ذات السياق أصدر مستخدمي شركة البريقة لتسويق النفط بمستودع السرير النفطي بيانا منفصلاً استنكروا من خلاله إيقاف التأمين الصحي الخاص بهم، كما استنكر المستخدمين إيقاف إمدادات المحروقات في كافة المناطق الشرقية والمناطق الغربية المحررة، منوهين إلى أن ذلك يتسبب في تقسيم شركة البريقة للنفط.

وبدورهم استنكر مستخدمي شركة البريقة لتسويق النفط بمستودع مطار الأبرق قطع الوقود عن المنطقة الشرقية، مؤكدين أنهم يدعمون قرار الحكومة المؤقتة بتشكيل لجنة لإدارة شركة البريقة لتسويق النفط ببنغازي.

وكان قد تسبب قرار خفض إمدادات الكيروسين عن المنطقة الشرقية قُبل بقرار من إدارة شركة البريقة لتسويق النفط الواقعة بمدينة بنغازي في الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري والذي قضى بالانفصال عن إدارة الشركة الرئيسية والتابعة لمؤسسة النفط في طرابلس.

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