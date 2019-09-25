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السفير الأمريكي ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي يلتقيان الحبري والكبير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، كلا من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إريك ماير.

كما التقى المسؤولان الأمريكيان أمس في تونس بمحافظ المصرف المركزي طرابلسالصديق الكبير، حيث تمت مناقشة التحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي على المستويين المحلي والدولي، كما تم الاتفاق على تكثيف الجهود وتعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستمرار في عقد جلسات الحوار الاقتصادي برعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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