جلسة حوارية حول إدارة الخدمات البلدية في هون

شهد بيت الثقافة بهون، تنظيم جلسة حوارية حول إدارة الخدمات البلدية، وفقا للقانون تسعة وخمسين لسنة ألفين واثنتي عشرة ولائحته التنفيذية، الخاص بالحكم المحلي، وذلك من أجل معرفة مدى التطبيق، وأوجه القصور في تقديم الخدمات من قبل المجالس البلدية.

الجلسة الحوارية التي عقدت تحت إشراف وتنظيم المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، استهدفت ممثلي المجلس البلدي الجفرة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ومهتمين، وعددا من الإعلاميين .

كما تضمنت محاور الجلسة الحوارية دور الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني في المشاركة المدنية، وتسهيل الخدمات، كما شهدت الجلسة حوارا مفتوحا عن المجلس البلدي الجفرة بين الواقع والتطبيق .

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