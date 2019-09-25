الحكومة المؤقتة تمنح الإذن بإنشاء مستشفى للشرطة بمدينة بنغازي

ليبيا – أعلن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة أمس الثلاثاء خلال اجتماعه العادي السادس للعام الحالي أن عام 2020 عاما للتدريب و التطوير في ليبيا.

الإعلان جاء بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة بناءً على عرض وزارة العمل والتأهيل خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة المرحوم إبراهيم بكار كأول اجتماع لمجلس الوزراء في ديوان رئاسته الجديد في مدينة بنغازي برئاسة رئيس الحكومة عبدالله الثني.

وإستعرض رئيس الحكومة كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم 72 لعام 2017 بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات منذ تاريخ الـ5 من شهر سبتمبر الجاري حتى انعقاد هذه الجلسة. كما تم إعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لعام 2019 وعرض واعتماد نموذج المتابعة الخاص بالاجتماع العادي الخامس لعام2019. وأصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات وفي شؤون الخدمات تمت الموافقة على المقترح المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بشأن تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه . أما بالنسية لوزارة الصحة،أدرج مجلس الوزراء المستشفى القروي الغريفة والمستشفى القروي مرادة ومستشفى دريانة إلى الميزانية العامة. وفيما يخص وزارة الخارجية ،وافق المجلس على مذكرة التعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين بالخارج بجمهورية أفريقيا الوسطى وبين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة. كما أصدر المجلس قراراً يتعلق بوزارة التعليم حيث تم الموافقة على ترفيع قسم التربية البدنية بجامعة بنغازي فرع المرج الى كلية. وبخصوص وزارة الداخلية،منحت الحكومة الوزارة الاذن بإنشاء مستشفى للشرطة بنظام الاستثمار يكون مقره في مدينة بنغازي وليكون عونا لرجال هيئة الشرطة ومنتسبي الوزارة في علاجهم وعلاج ذويهم لحين اعتماد التأمين لهم بالإضافة إلى تفعيل سرايا الحدود المشتركة بين الجيش والشرطة إلى جانب استحداث الإدارة العامة للشؤون الأمنية بالوزارة وإزالة العوائق و المخلفات المحيطة بمصب مياه وادي القطارة. وفيما يتعلق بوزارة الشؤون الإجتماعية،وافق المجلس على إنشاء لجنة برئاسة الشؤون الاجتماعية وعضوية الصحة و العمل لغرض دراسة إنشاء مركز أبحاث الإعاقة. أما بالنسبة لوزارة الصحة،أعتمدت الحكومة المؤقتة تقرير اللجنة 510-458 المشكلة من مجلس الوزراء و الخاصة بتنظيم و تواجد العمالة الوافدة.

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