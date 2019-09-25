امطير: تصريحات السراج في نيويورك ليست بمستوى الحدث وما يحصل في طرابلس

ليبيا – قالت عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو المجلس الاستشاري آمنة امطير العضو في حزب العدالة البناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن هناك نقلة نوعية بتصريحات رئيس الرئاسي فائز السراج في نيويورك لكنها ليست بمستوى الحدث وما يحصل في طرابلس.

امطير إعتقدت خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أنه كان يفترض على السراج ذكر أسماء الدول التي زعمت أنها تدعم “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) بالإضافة لمطالبة المنظمات الدولية بدعم الرئاسي في وضع هذه الدول ومحاربة الإرهاب لأنها تدعم الإرهاب وقتل الشعب الليبي على حد زعمها.

وأشارت إلى أن حماية الآمنيين والشعب هي مسؤولية دولية لا تقع على الحكومة الليبية فقط، منوهةً إلى أنه في العرف الدبلوماسي والدولي يجب على الدولة المنتهكة حدودها السيادية التصريح بمن قام بذلك.

وتابعت مضيفة:”من المستحيل أن تأخذ هذه الدول هذا الحديث بعين الاعتبار إلا إذا صدر من المكان الرسمي أو البوابة الرسمية والمتمثلة برئيس المجلس الرئاسي أو وزارة الخارجية بأن هناك دول إنتهكت السيادة الليبية ودعمت المليشيات لقتل الشعب الليبي”.

كما أكدت أنه يفترض على السراج المحافطة على هيبة الدولة وسيادتها ولا يكون تابع لأي دولة، داعيةّ إياه مطالبة الدول المنتهكة سيادة ليبيا أن تكف أيديها عن البلاد وفقاً لقولها.

واخختمت امطير حديثها قائلةً “على السراج التحدث للسيسي وحثه على الانتباه لمصر التي هي على صفيح ساخن وترك ليبيا وشأنها فليس لك علاقة بها سوى أنها من دول الجوار مما يستدعي إحترام السيادة الليبية”.

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