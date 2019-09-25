دبرز: ضعف وهوان السراج ظاهر للجميع.. وحفتر لن يتمكن من بسط نفوذه على العاصمة

ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو المجلس الاستشاري بلقاسم دبرز أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كوّن قبل توجهه إلى الأمم المتحدة خلفية تتضمن رؤيا معينة للوضع في ليبيا خاصة بعد المشاورات والإجتماعات التي عقدها مؤخراً.

دبرز توقع خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن تكون كلمة السراج في المستوى المطلوب من خلال ما تم التحضير والتشاور له، مشيراً إلى أن تدخل الدول المجاورة في ثروات ليبيا وتقسيمها أمر غير مقبول حسب قوله.

وأشار عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أن مجلسهم الاستشاري يدافع عن ما وصفها بـ” الدولة المدنية والديمقراطية” ويصر على عدم وجود “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) كجزء بالمشهد ، متهماً الاخير بأنه يعتدي على مؤسسات الدولة بالأسلحة على حد زعمه.

ويرى دبرز أن البلاد في حالة إنقسام وحرب، مضيفاً أن حفتر لن يتمكن من بسط نفوذه على العاصمة والمنطقة الغربية.

وقال :” لقاء وزراء خارجية الدول الأوروبية غير الرسمي والذي تتصدر مشهده 3 دول المانيا وفرنسا وإيطاليا أعتقد لن يأتي بجديد خاصة أن هناك مناكفات خلف الكواليس من فرنسا الدولة الداعمة للاعتداء ونعتقد أن المانيا صادقة لحد ما وربما تنظر لمصالحها بنوع من الشفافية والنزاهة أكثر من غيرها أما إيطاليا فهي دائماً تقف بالمنطقة الرمادية، ربما سيعقد الملتقى لكنه لن يسفر عنه أي شيء وفي اعتقادنا من المفروض أن تبتعد فرنسا عن كل ما يتعلق بالملف الليبي”.

وشدد على دعم مجلس الدولة للمجلس الرئاسي ورئيسه بالرغم من ضعف وهوان السراج الظاهر للجميع، معتقداً أن اللقاءات والضغوطات التي تمت على السراج ستجعله يرفع سقف حديثه وإن كان قليلاً على حد قوله.

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