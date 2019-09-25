القبض على آمر مليشيا الفرقان المتطرفة بمصراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، القبض على آمر مليشيا الفرقان الإرهابية بمصراتة، المدعو “علي إبراهيم بن غشير”، بمحاور القتال بطرابلس.

وأكد المركز، أن “علي” هو ابن رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة “إبراهيم بن غشير”.

وألقت قوات لواء الموت التابعة لقوات الجيش، على ” بن غشير”، في عملية نوعية محكمة عرفت بـ”عملية محسن الكاني” آمر القوة المساندة الذي قتل رفقة العميد عبدالوهاب المقري الآمر السابق للواء التاسع مشاة في قصف جوي للطيران التركي المسير في وقت سابق.

يذكر أن مليشيا الفرقان، تعد إحدى أبرز المليشيات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة والتي أنشأت خلال أحداث 2011م لمواجهة قوات الجيش .

وهي إحدى المليشيات التي كنت ضمن تحالف فجر ليبيا، وبحسب تقارير إعلامية، فهي تعتبر من أشرس مليشيات مدينة مصراتة وأكثرها عنفا. وقد انشقت وبايعت تنظيم “داعش” الإرهابي.

تأسست في العام 2012م، على يد التهامي بوزيان، وكان مجلس النواب قد أدرج اسم “بوزيان” على لائحة الأفراد والجماعات الإرهابية المنتمية لتنظيم القاعدة المرتبطة بقطر والتي أصدرها في شهر يونيو 2017م كونه مؤسساً لمليشيا الفاروق التي كانت مظلة انبثقت منها عدة قادة تقلدوا مهام في تنظيم القاعدة وداعش وبعضهم لقي مصرعه في سرت خلال الموجهات مع قوات البنيان المرصوص وغارات سلاح الجو الأمريكي.

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