منظمة الدردنيل: القرار رقم 7 كان جريمة في حق بني وليد ويجب ملاحقة من أصدره قضائياً

ليبيا – قال رئيس منظمة الدردنيل للمتضررين من القرار رقم سبعة الهادي الدروعي إن مجلس النواب اعتبر هذا القرار جريمة في حق مدينة بني وليد.

الدورعي أكد في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء أن المجلس أقر بعدالة قضية أبناء المدينة في ملاحقة المتسببين في إصدار هذا القرار الذي من شأنه الإضرار بالنسيج الاجتماعي الليبي.

رئيس منظمة الدردنيل للمتضررين أوضح أنه في حال عدم تسوية ملف القرار رقم سبعة فلن يكون هناك بناء حقيقي للدولة.

هذا ويصادف اليوم الأربعاء الذكرى السنوية السابعة لإقرار المؤتمر العام قراره الشهير رقم “7” القاضي بشن عملية عسكرية في مدينة بن وليد ضد من وصفهم عرابو القرار حينها في المؤتمر بـ” أزلام القذافي”.

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