محاضرة تثقيفية حول التمور الليبية وسبل تسويقها محليا ودوليا في هون

لقيت ببيت هون الاجتماعي، محاضرة تثقيفية علمية بعنوان، التمور الليبية بين التسويق المحلي والتصدير، بحضور عدد من المزارعين، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكفرة.

وتطرقت المحاضرة التي ألقاها الأخصائي بعلم الإنضاج الطبيعي للتمور بكلية الزراعة في جامعة طرابلس، محمد فنير، إلى عرض للمواصفات المطلوبة في السوق العالمي، وترتيب ليبيا في قائمة الدول المصدرة للتمور.

وشرح فنير خلال المحاضرة عددا من التقنيات الحديثة لتجهيز وإعداد التمور للتصدير، إضافة إلى بعض الصناعات المصاحبة لها، ومراحل وخطوات تصديرها، وكيفية معالجة الجاف منها.

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