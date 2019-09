واصلت السفارة الألمانية لدى ليبيا اهتمامها بأوضاع الحكم المحلي في ليبيا، مشيدة بالاتفاقية الموقَّعة من طرف وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق.

ومن المقرر أن يتم نقل مسؤوليات الرعاية الصحية الأولية والنقل المحلي وترخيص الأعمال إلى البلديات بموجب الاتفاقية.

وسبق والتقى السفير الألماني أوليفر أوفتش، الأسبوع الماضي، وفدًا من بلدية زوارة، وناقشا قضايا الأمن والاقتصاد والهجرة.

