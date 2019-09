صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن مجلس النواب نناقشة مشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين وبعد مداولة ومناقشة هذه التعديلات تم إقرار مشروع قانون التعديلات الخاصة بالقانون.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدها برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومه.

