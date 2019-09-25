الحبري يلتقي سفير واشنطن ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركي

تونس-العنوان

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء على الحبري اليوم الاربعاء، مع كل من ريتشارد نورلاند السفير الأمريكي لدى ليبيا وإريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتناول الاجتماع الذي عقد بتونس بحسب المكتب الإعلامي للمصرف الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي على المستوى المحلي والدولي.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب لقاء المسؤولين الأمريكيين الصديق الكبير في تونس يوم أمس الثلاثاء وبحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

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