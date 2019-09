روسيا ترفض إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، اليوم الأربعاء، أن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط وتعزيز إمكانيات واشنطن العسكرية في المنطقة لن يساعد في حل المشاكل في الخليج المتوتر، بعد الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، طبقًا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء اليوم.

وقال فرشينين، في إحاطة إعلامية: “نحن لا نعتقد أن هذه القضايا يتم حلها بالوسائل العسكرية، وزيادة القدرات العسكرية. نحن نعتقد أنه ينبغي توضيح كافة التفاصيل وإجراء تحقيق موضوعي.

