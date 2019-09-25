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روسيا ترفض إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، اليوم الأربعاء، أن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط وتعزيز إمكانيات واشنطن العسكرية في المنطقة لن يساعد في حل المشاكل في الخليج المتوتر، بعد الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، طبقًا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء اليوم.

وقال فرشينين، في إحاطة إعلامية: “نحن لا نعتقد أن هذه القضايا يتم حلها بالوسائل العسكرية، وزيادة القدرات العسكرية. نحن نعتقد أنه ينبغي توضيح كافة التفاصيل وإجراء تحقيق موضوعي.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • يعتقد الكثيرون ان التمر اصبح واضح للحكومة الروسية وهي حماية أمريكية لجراءم اسرائيل التي تنحصن بالجيش الامريكي الداعم لاسراءيل بالطيران المسلح والمعدات العسكرية – ومحاولة اسرائيل الإعلامية بالإطاحة بلرءيس الروسي والرءيس الصيني معا – بعد التحقيقات في المظاهرات التى قامت الأشهر الماضية – وفضيحة بان اسرائيل وتركيا اشترت الأسلحة الروسية للتجسس على تقنياتها وبيعها للأمريكيين والفرنسيين . فقط لتطوير الأسلحة الامريكية والأسلحة الفرنسية على غرار الانتاج العسكري المحلي الروسي . وهذا نوع من الخداع الآي تمارسه الصهيونية لإيجاد علاقات مع الدول الاخرى .

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