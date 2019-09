أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، الأربعاء، مقتل 11 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في غارة جوية للجيش الأميركي في محيط مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا أمس الثلاثاء.

وكشفت أفريكوم، أن العملية جرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

وقال اللواء ويليام جايلر ، مدير العمليات في القيادة الأمريكية الإفريقية، إن «الغارة أجريت للقضاء على إرهابي داعش وحرمانهم من القدرة على شن هجمات على الشعب الليبي»، مضيفة أن «هذا الجهد يدل على تصميم الولايات المتحدة وشركائنا الليبيين على حرمان الإرهابيين من الملذات الآمنة».

The post أفريكوم تعلن مقتل 11 داعشيا في غارة جوية على مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية