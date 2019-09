التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بسفير الجمهورية التركية لدى ليبيا سرحات اسكن.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع بحث قضايا التعاون المشترك في التدريب والاقتصاد وعودة الشركات التركية الى العمل في ليبيا.

الرقابة على الأدوية: حظر شحن

The post باشاغا يبحث عودة الشركات التركية إلى العمل في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية