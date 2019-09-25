المنقوش: لن تستعيد المؤسسة العسكرية هيبتها إلا بإدماج الثوار

أكد رئيس الاركان الاسبق يوسف المنقوش، أنه لن يتم إعادة هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية إلا بإدماج من اسماهم بالشباب الثوار.

وقال المنقوش في تعليق له عبر قناة التناصح المملوكة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، إنه شارك في ندوة معنية بإيجاد حلول لإدماج المقاتلين الشباب “الثوار” في المرسسات العسكرية والأمنية، وقدم مقترح أشرف عليه هو شحصيا لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، مضيفا أن الندوة شكلت فرصة لإيجاد صيغ لاستيعاب “القوى الثورية” الموجودة حاليا على الأرض والتي توفر حماية للدولة المدنية -على حد تعبيره-.

وأضاف المنقوش، أن هؤلاء الشباب هم القوة الحقيقية التي يمكن البناء عليها، لإننا مضطرون لإعادة بناء مؤسسات الجيش والشرطة والأمن، ولا يمكن إعادة بناءها بشكل صحيح إلا بتواجد “الشباب الثوار” في المؤسسة بتنظيمهم بحيث يكونوا هم القوة الأساسية التي تبنى عليها.

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