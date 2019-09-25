لأول مرة في ليبيا.. انطلاق حملة وطنية لمكافحة المنشطات

شهدت قاعة المجلس البلدي بمدينة شحات فعاليات الحملة الوطنية حول تناول المنشطات وأضرارها بالشراكة مع اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات والنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين.



استهدفت الحملة المدربين والرياضيين المحترفين لتوعيتهم بالقائمة المحظورة خلال عام 2019 وبعض الأدوية التي يحضر استعمالها، وكيفية عمل اللجنة من حيث مراقبة الرياضيين وتحذيرهم من الوقوع في هذه المخالفات.

وشهدت الحملة حضوراً رياضياً مكثفاً وبحضور رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات محمد الفقيه الذي كان على رأس الحملة.

يشار إلى أن هذه الحملة تقام لأول مرة في ليبيا، حيث انطلقت من الواحات مروراً ببنغازي والمرج والبيضاء وشحات وستختتم فعالياتها في مدينة طبرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية