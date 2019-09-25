سلاح الجو يستهدف موقعا للميليشيات في بوقرين جنوب شرقي مصراتة

شن سلاح الجو التابع للقيادة العامة، ضربة اليوم استهدفت موقعا للمليشيات في محيط منطقة أبوقرين، جنوب شرق مدينة مصراتة.

وكانت طائرات سلاح الجو نفذت يوم أمس غارة على موقع بالكلية الجوية بمصراتة.

من جهة أخرى قالت غرفة العمليات بالمنطقة الغربية، إن ضربة جوية استهدفت قبل يومين رتلا متحركا جنوب غربي مدينة سرت، من المرجح تبعيته لما يسمى بسرايا بنغازي، وبقايا مليشيات إبراهيم جضران.

هذا ويواصل سلاح الجو شن غاراته على مواقع يصفها بالمعادية، من بينها مواقع لإخفاء الطائرات التركية المسيرة، وغرف عملياتها.

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