دي مايو يجدد الدعوة لإنعاش العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا

جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الدعوة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية في ليبيا، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

جاء التصريح في نهاية اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ترأسه رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان إيف لو دريا.

وأضاف دي مايو، أنه “يجب تهيئة الظروف في ليبيا لإعادة إطلاق العملية السياسية، مع التركيز على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.

