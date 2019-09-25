اجتماع لبحث آخر مستجدات تعيينات القوى العاملة ببنغازي

العنوان_بنغازي

عَقدت عضو المجلس التيسيري المكلف بملف الشؤون الاجتماعية بنغازي “راضية المذبل” اليوم الأربعاء اجتماعاً مع مدير مكتب القوى العاملة بالبلدية “صالح الشبلي”ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية فرع بنغازي “حسن الفسي” .

و تناول الاجتماع البحث في الإجراءات اللازمة التي اتخذها مكتب العمل بخصوص التعيينات الأخيرة .

وأكد مدير مكتب القوى العاملة خلال الاجتماع على أن القوائم المالية للمتعينين تمت إحالتها إلى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة وأوضح أن المكتب سيقوم بمتابعة كل الإجراءات الخاصة بصرف المرتبات.

وذكر “حسن الفسي” مدير مكتب الشؤون الاجتماعية ان الوزارة تقوم بما في وسعها من أجل تحسين أوضاع النازحين وحلحلة المشاكل.

كما أوضحت” راضية المذبل” أن التعيينات الجديدة سترفع المعاناة عن الأسر ذوى الدخل المحدود.

وفي ختام الاجتماع أشارت “راضية المذبل” إلى أن هناك مشروع قرار يستهدف الباحثين عن عمل بالتنسيق مع بلدية بنغازي قبل انقضاء العام الجاري.

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