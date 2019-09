أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمدينة بنغازي، حظر دخول شحنة دواء موردة غير مطابقة للمواصفات الطبية.

وبين المكتب الإعلامي للمركز أن الشحنة المحظورة هي “Megafen syrup”وتحمل العلامة التجارية”Rameda EgyptBatch No: 181337 181251” جاءت عبر ميناء طرابلس البحري من دولة مصر بكمية 5020 قطعة.

