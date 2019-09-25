أبومطاري يعلن تعرضه لإعتداء وتهديد بالقتل في مكتبه بطرابلس على يد مسلحين من داخلية الوفاق

ليبيا – رغم تحذيرات الأمم المتحدة للجماعات المسلحة بعدم التدخل في عمل مؤسسات الدولة ، تعرض وزير مالية الوفاق ، فرج أبومطاري اليوم الاربعاء إلى إعتداء من قبل مسلحين أحدهم قيادي تابع لداخلية الوفاق نفسها وقد تهجموا عليه في مكتبه بمقر الوزارة الكائن في منطقة طريق السكة بطرابلس قبالة ديوان رئاسة الوزراء حيث مكتب رئيس الرئاسي فائز السراج .

وعلى الفور ، توجه أبومطاري برسالة شكوى إلى القائم بأعمال النائب العام ووزير الداخلية بالوفاق فتحي باشاآغا يشتكي لهم فيها مما تعرص له ولخ وقائع الموضوع أنه على تمام الساعة الثانية ظهراً من تاريخ اليوم

الأربعاء الموافق جاء إلى حيث مقر عمله بديوان وزارة المالية الكائن بطريق السكة شخص يدعي صفة نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية ويدعى الطاهر عروة .

وأضاف الوزير المشتكي : ” بعد استقبالنا له – أي عروة – تهجم علينا مدعياً بأن وزارة المالية أوقفت صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات الليبية رافضاً الخروج من المكتب الأمر الذي اضطرنا إلى مغادرة المكتب وترك المعني به !! “.

عقب ذلك وبعد خروج المذكور أعلاه من مقر الوزارة, وبحسب شكوى أبومطاري رجع عروة على تمام الساعة الثالثة بعد ظهر ذات اليوم برفقة شخص آخر يدعى محمد أبو دراع حيث تهجم الأخير بدوره على الوزير تاركاً بيد الوزير رصاصة ( عيار 9مل) وهم بالخروج في إشارة للتهديد بالقتل وبأن ثمنه لا يساوي ألا هذه الرصاصة .

ويعتبر محمد أبودراع الملقب بـ ” الصندوق ” هو القائد الفعلي لكتيبة النواصي بقيادة أبناء قدور وهو أحد المتنفذين في طرابلس ويقود محاور الكتيبة في المعارك الجارية جنوب العاصمة كما كان آخر ظهور له يوم 11 سبتمبر الجاري في مقر المجلس الرئاسي ، أي في ديوان رئاسة الوزراء رفقة إجتماع مع السراج .

وكان المكتب الإعلامي للسراج قد نشر صوراص من اللقاء ظهر فيها الصندوق على أنه أحد القيادات الأمنية والعسكرية ” المدافعة عن طرابلس ” كما حضر الإجتماع كل من أسامة جويلي ومحمد الحداد ومحمد المهدي الشريف وآخرين من القيادات الأمنية والعسكرسة بالرئاسي .

المرصد – متابعات

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