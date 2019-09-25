مسؤولان أمريكيان يلتقيان محافظي البنكين المركزيين في ليبيا

قالت مصادر اعلامية إن مسؤولان أمريكيان في العاصمة تونس، عقدا اجتماعا بمحافظي البنكين المركزيين المتنافسين في ليبيا كل على حدة، بحسب بيانين رسميين، الأربعاء.

وفي بيان له، قال المصرف الليبي المركزي التابع لحكومة الوفاق ، إن محافظه الصديق الكبير، اجتمع أمس الثلاثاء، مع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إريك ماير.

وفي بيان آخر صدر عن البنك المركزي في مدينة بنغازي ، فقد أورد أن محافظه علي الحبري، اجتمع اليوم بتونس المسؤولين الأمريكيين.

وناقش الاجتماع بحسب البيانين، الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا، والتحديات التي يواجهها المصرفين على المستوى المحلي والدولي.

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