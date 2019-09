قام مفتشي مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمدينة جنزور بجولة تفتيشية رفقة أعضاء الحرس البلدي جنزور استهدفت بعض المخابز داخل بلدية جنزور

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز أنه تم خلال الجولة ضبط بعض المخابز بها اواني حفظ العجين مكشوفة ومعرضه للحشرات، وعدم ارتداء الزي والقفازات اثتاء الكشف، وعدم وجود شهائد صحية لبعض العمال ، إضافة إلى أن مخزن تخزين الدقيق غير ملائم مع وجود روائح كريهة منتبعة من مكان التبريد ( الفريز ) .

وتم التنبيه على ضرورة التقيد بالشروط الصحية والاهتمام بالنظافة العامة للمكان. وتم التأكيد على عناصر الحرس البلدي اعطاء انذار قفل 24 ساعة واتخاد الإجراءات القانونية حيالهم.

The post الرقابة على الأدوية تضبط مخالفات ببعض المخابز بجنزور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية