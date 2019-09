متابعة الهيكل التنظيمي المحال إلى وزارة العدل بالوفاق

عقد رئيس لجنة الادارة بمصلحة التسجيل العقاري اجتماعا يوم الثلاثاء مع مديري الادارات والمكاتب العامة

وأوضح المكتب الإعلامي لمصلحة التسجيل العقاري في ليبيا، أن الاجتماع بحث ما ورد بالاجتماع السابق وما تم تنفيذه ومناقشة الصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض ما ورد فيه، والتأكيد علي متابعة ماأتخذ من إجراءات بشأن الهيكل التنظيمي المحال إلى وزارة العدل بحكومة الوفاق حتي يتسنى استكمال باقي الأجراءات لينال الموظفين بالمصلحة حقوقهم، بجانب التنبيه علي كافة الادارات ببذل المزيد من الجهد والعمل كفرق عمل وفق مهامهم واختصاصهم و عدم تركيز العمل في عدد محدود من الادارات مما يوثر سلبا علي المصلحه وأهدافها

