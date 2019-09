أكد مصدر مطلع سقوط عدة قذائف على مطار معيتيقة، اليوم الأربعاء.

وكانت أعلنت غرفة عمليات اجدابيا أن كتيبة طارق بن زياد قامت بأسقاط طائرة مسيرة فى محور الخله.

واستهدف سلاح الجو الغرفة الأمنية للمليشيات الإجرامية بالقداحية جنوب الهيشة الجديدة ودمر عدد من الاليات موقعا قتلى وجرحي

كما أعلنت الغرفة عن تقدمات كبيرة في محور وادي الربيع وانهيار في صفوف المليشيات

