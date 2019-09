رايتس ووتش تدعو قادة العالم إلى الاهتمام بملف حقوق الإنسان في ليبيا

أكدت “هيومن رايتس ووتش” في رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه ينبغي لقادة العالم الحرص على أن تشكّل المخاوف بشأن حقوق الإنسان والمساءلة جزءا أساسيا من المباحثات من أجل تسوية سياسية بين الفصائل المتناحرة في ليبيا.

وقالت بينديكت جانرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في فرنسا: “ينبغي لفرنسا ولو دريان ألا يتفادوا الالتزام العلني بمحاسبة المسؤولين المدنيين والعسكريين في ليبيا على الانتهاكات الحقوقية الأكثر خطورة”.

