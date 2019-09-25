المؤقتة توافق على إنشاء مستشفى للشرطة في بنغازي

العنوان_بنغازي

منح مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة أمس الثلاثاء , الإذن بإنشاء مستشفى للشرطة ، بنظام الاستثمار ؛ و ذلك خلال اجتماعه العادي السادس للعام الحالي .

وجاء هذا الإعلان بناء على عرض معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ، خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة المرحوم إبراهيم بكار , كأول اجتماع لمجلس الوزراء في ديوان رئاسته الجديد في مدينة بنغازي .

و وافق مجلس الوزراء على منح وزارة الداخلية الإذن بإنشاء مستشفى للشرطة بنظام الاستثمار , على أن يكون مقره في مدينة بنغازي؛ ليعين رجال هيئة الشرطة ومنتسبي وزارة الداخلية في علاجهم وعلاج ذويهم لحين اعتماد التأمين الطبي لهم.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على مقترح معالي الوزير باستحداث الإدارة العامة للشؤون الأمنية بالوزارة، والبدء في إزالة العوائق والمخلفات المحيطة بمصب مياه وادي القطارة، إضافة إلى تفعيل سرايا الحدود المشتركة بين الجيش و الشرطة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية